Christian RAVAGNANI (CHRISTIAN RAVAGNANI)

*Membre du Conseil d'Administration du Pôle Européen de la Céramique



- Docteur Matériaux Céramiques (Verres)

- Master en gestion (MBA Change & Innovation)

- Mobilité internationale

- Langues courantes: anglais (TOEIC 900), français, portugais, allemand.



Titulaire dun Doctorat en Matériaux Céramiques et dun MBA Changement & Innovation, avec plus de quinze années dexpérience, jai des solides connaissances dans le domaine des matières premières minérales, du verre, des céramiques et des procédés de production, ainsi que dans le management des projets R&D innovation. De plus, jai eu lopportunité de travailler dans plusieurs centres R&D en France, en Allemagne et au Brésil et de déposer cinq brevets internationaux.



Mes compétences :

Enfin