Christian VALDHER

Consultant IT indépendant

Responsable de projets SI / Chef de projets SI senior

Ingénieur en télécommunications, spécialité réseaux

Pilotage de projets transverses SI / CRM - Pilotage de sous-traitants

Intégration / Validation SI





"Pour vous accompagner dans la réussite de vos projets informatiques / S.I.

Management & pilotage de Projets Systèmes d'Informations

MOE / AMOA / Validation-Intégration"





Riche de 12 années d'expérience dans le domaine des Systèmes d'Informations, j'ai décidé de mettre mes compétences au service des entreprises.

Consultant IT indépendant, je propose des prestations de services informatiques aux Grands Comptes, SSII & PME/PMI, dans le cadre de la mise en place, le développement et la maintenance de leurs Systèmes d'Informations.

En collaboration avec vos clients, vos équipes, et vos fournisseurs/sous-traitants, je vous accompagne dans toutes les phases de vos projets SI, de la Pré-Etude jusqu'au suivi de bon fonctionnement en Production.





Activités précédentes :

.Responsable de projet SI chez SFR, pour la refonte d'applications SI & la mutualisation SI des Centres d'Appels SFR+NeufCegetel

.Responsable de la MCO d'applications métiers du SI SFR, et de leurs évolutions via pilotage des projets associés, dans le cadre des domaines fonctionnels «Vente», «Risque Client», «Relation Client-CRM»

.Conduite de Projet globale de la Pré-étude jusqu'à la validation de bon fonctionnement en Production

·Pilotage de prestataires en AT & de TMA externalisées

·Support aux MOA/Utilisateurs & équipes d'exploitation

.Pilotage d'Ingénieurs Recette (prestataires en AT)

.Validation fonctionnelle/technique de composants/applications SI et intégration d'ensemble



Mes compétences :

AMOA

Centre d'appels

CMMI

Intégration

ITIL

MCO

Microsoft CRM

MOE

Operateur telecom

Pilotage

Relation Client

Support

Telecom

TMA

TOEIC

Validation

6- Transition IT

Gestion de projet

Système d'information