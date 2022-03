Christine JAMI (LONGUÉPÉE)

Réfléchir, participer à la définition et la mise en place de projets artistiques et culturels, porter attention aux différents « acteurs » de la culture, avoir l’ambition de séduire et d'attirer différents publics vers des domaines artistiques ou des pratiques culturelles qui sortent des sentiers battus, faire découvrir ou partager des enthousiasmes, des curiosités, telles sont des missions qui m’intéressent et dans lesquelles je désire m’investir.

Ma conviction est forte : l’accès à la culture et à la connaissance pour tous est un enjeu fondamental dans nos sociétés. Mon intérêt pour l'art m'a amenée à préparer en formation initiale un doctorat en Sciences de l'art à Paris 1 (sur le thème de la ruine dans l'art contemporain) et à réaliser par la suite une série documentaire sur l'art urbain.

J’ai par ailleurs enseigné pendant plusieurs années et la mission éducative de sensibilisation des publics à l’art, à son histoire, aux images est également au cœur de mes préoccupations.



Mes compétences :

Audiovisuel

Audit

Cinéma

Communication

Conseil

Enseignement

Formation

Mécénat

Musique

Partenariats

Réalisation

Saxophone