Christine ORTH-BASTIAN (ORTH)

Une carrière essentiellement réalisée dans le domaine du commerce, qui a débuté en tant qu'assistante commerciale, puis responsable administration des ventes et enfin assistante de direction. Un parcours qui m'a permis d'acquérir une position de manager mais aussi une parfaite maîtrise des outils informatiques afin d'apporter un confort de travail à la réalisation de toutes les tâches. Toujours à l'affût de découvrir de nouvelles méthodes de travail, d'améliorer, de perfectionner, de partager, d'effectuer un travail professionnel dans un contexte et un environnement convivial sont des points importants et essentiels. A la recherche de nouvelles perspectives et d'opportunités, ma capacité à m'adapter, un esprit ouvert, une réelle motivation pour mettre à profit toutes mes compétences, sont mes principaux atouts pour me positionner et réussir.