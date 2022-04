Christophe BAUER

Directeur Général de la filiale France d'un constructeur allemand THIEME (plasturgie et systèmes d'impression sérigraphie et numérique inkjet)

CA THIEME France 8 Mio € / 10 personnes /Array

SECTEUR COUVERT: France, Belgique, Suisse, Afrique du Nord(Maghreb)

SOCIETES PRECEDENTES : Vautid, Safama, Trouvay-Cauvin,Gemü,

SECTEURS D'ACTIVITE CONNUS : Anti-abrasion , revêtements de façade, robinetterie et tuyauterie industrielle, plasturgie , Impression sérigraphie et numérique (inkjet)

CLIENTELE ACTUELLE PME/GRANDS COMPTES : GEHC,Biorad,Millipore,Diagnostiga Stago, Bayard Tyco, Faurecia, Toyota, Schott VTF,Eurokera,AGC,Saint Gobain,Creavi,Constantin,Visiance,Publidécor,Serica

FORMATION : Master 2 management des entreprises,BTS action commerciale,DUT génie civil,Baccalauréat E(mathématiques et technique)

LANGUES PRATIQUEES:français,allemand,anglais



Mes compétences :

Robinetterie industrielle

Vente

Encadrement

B2B

Management

Marketing

Technique

Motivation

Sérigraphie

PLV