Christophe BELGRANO

15 années d’expériences en Lean Engineering au sein de la direction industrielle et supply chain d’un groupe automobile international



Résultats: Définition, déploiement et pilotage avec succès de l'efficacité opérationnelle Groupe.

Périmètre: Phases Développement / Industrialisation nouveaux programmes / Pilotage au quotidien

Domaines: Flux de production Véhicules des sites industriels / Planification industrielle Groupe



- Analyse de l’existant en Manufacturing et Supply Chain Planification (forces / contraintes / pistes d’amélioration et de rupture)

- Construction du système d’excellence opérationnelle (processus/ comportements/ KPI)

- Déploiement du système avec son toit, ses fondations, ses piliers et son « cœur : les hommes et les équipes à l’aide des principes et outils Lean Manufacturing, Office, Supply Chain et Management

- Pilotage de la conduite de changement (diagnostic / communication/ formation)

- Montée en compétence des collaborateurs et partenaires

- Définition du mode d’animation et de suivi du progrès et de la performance





Mes compétences :

Lean Manufacturing

Lean management

Supply chain

Lean engineering

Supply planning

DMAIC

GPAO

Amélioration continue

PDP

VSM

PDCA

PIC

Process engineering

Coaching

Conduite du changement

Conduite de projet

TPM

5S

Stratégie et déploiement efficacité opérationnelle

Obeya

Hoschin kanri

Andon

MES