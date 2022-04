Guillaume GIRARD

Consultant Management depuis 1995, je travaille aujourd'hui en freelance et j'anime un réseau mondial propre de plus de 5 000 consultants, toutes compétences confondues: le réseau VÉA Sourcing

Je peux, de façon réactive et pertinente, trouver les ressources manquantes pour tout type de mission (Chefs de Projets, Consultants Séniors, Experts, Intérim Managers et Managers de Transition).

J'ai une expérience de Chef de Projet sur des missions d'amélioration de la performance, de réduction des coûts.

Ma marque de fabrique est la conduite du changement et l'engagement Client avec des missions gérées, le plus souvent, en bottom-up.

J'ai une bonne connaissance de la Maintenance, de la Production, des Achats, de la Supply-Chain, de la gestion des stocks, de la Qualité et de la réduction des consommations énergétiques.

Je travaille également de plus en plus sur des thématiques de réorganisation, de gouvernance et de restructuration d'entreprises.

Je suis encore en opérations aujourd'hui á hauteur de 50% de mon temps sur des missions en nom propre ou en co-traitance. Cela me permet de garder le contact avec la réalité terrain de ce métier et de me fondre facilement dans des équipes projet.

Ma séniorité dans le conseil et ma maîtrise de l'Anglais, de l'Espagnol et de l'Italien me permettent d'intervenir régulièrement hors de l'hexagone.



