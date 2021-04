Christophe BELLAMY

Après un cursus universitaire en biologie finalisé par un Master 2 (bac+5) en développement des produits de santé, j’ai poursuivis mes études par un autre Master 2 en Marketing. C’est à ce moment que je me découvre une passion : la magie. Je fais cohabiter cette passion avec un travail dans les études de marchés dédiées à l'industrie pharmaceutique pendant plus de 8 années au cours desquelles, je parfais ma pratique de la magie.



Dans un premier temps autodidacte, je suis rapidement une année de cours de close-up (magie de proximité) au Double Fond un café-théâtre parisien.



Mon cursus magique se poursuit au Cercle Magique de Paris (CMP) au cours de 2 années de préparation à l’examen d’entrée du CMP qui permet également d’intégrer la FFAP (Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs) à l’issue d’un examen pratique et de la rédaction d’un mémoire. Membre effectif de ces deux associations depuis 2009, je poursuis mon développement magique en assistant régulièrement à des réunions et des conférences.



Par ce que la magie m’apporte, l’idée qu’elle peut être plus qu’une passion ou un divertissement se développe. La magie fait appel à de nombreuses ressources motrices et cognitives donc pourquoi pas l'utiliser comme média de rééducation.



Riche de mon parcours scientifique, je me lance dans la recherche de publications sur le sujet. L’idée est validée, d’autres y ont déjà pensé et développent à l’étranger des concepts proches de MAGISSOIN (section historique). Mais surtout, des recherches publiées dans des revues scientifiques montrent de bons résultats de l’utilisation de la magie en rééducation. Cette confirmation signe la naissance d’une magie utilisée comme média pour les soins : MAGISSOIN est né.



