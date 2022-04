Christophe BELLAMY

Fort de mes expériences, avec une grande connaissance du terrain, mon savoir faire est un plus dans une équipe à fort potentiel de développement.

Mon expérience acquise auprès des différentes missions effectuées me permet aujourd'hui d'assurer la maîtrise d'un reporting efficace.

Organisation pragmatique avec un réel savoir faire concret, autonome et présent.

Homme de terrain, animateur avec un fort relationnel, je sais animer, former, conseiller, communiquer. Je ne perd jamais de vue les objectifs fixes par la direction dans un souci du respect de la marge.

Dynamique, enthousiaste et diplomate, je sais être à l'écoute et représenter un véritable moteur pour mon équipe.



Mes compétences :

Animateur

Développeur, Prospecteur

Chef de secteur

Management

Pragmatique