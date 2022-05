Sonia GBESSE

Chef de projet Junior ayant une formation d'Attaché de Recherche Clinique et chez QUINTILES depuis Juin 2013

Diplomée en Master Chimie organique j'ai une licence de Biologie Biochimie et je viens de finir mon MBA Management de projet et Biotechnologie à IONIS STM.



MES COMPETENCES



• Gestion de projet MOA préclinique pharma et cosmétique

• Gestion documentaire

• Mise à jour et suivi des publications

• Mise à jour des tableaux de bord



• Gestion d'études en Oncologie phase II et III pour le laboratoire Roche

• Maîtrise de la règlementation BPC/GCP

• Rencontre d'acteurs de la recherche clinique

• Conception des documents d'études cliniques-CRF, Brochure Investigateur...



• Management de la qualité/ PDCA

• Triangle des contraintes



• Synthèse Totale et Méthodes de caractérisation des molécules

• Tutorat Mathématiques, chimie , Biologie

• Anglais courant



Organisation

Management de la qualité

Rigueur

ISO9001