Christophe BELLE

Après un début de parcours très orienté Marketing, j’ai acquis une double compétence Vente et Marketing, toujours avec une responsabilité managériale. Cela a rendu ma vision marketing beaucoup plus tournée vers le Client.

Après avoir eu la possibilité de piloter une PME pendant 4 ans, j’ai saisi l’opportunité de créer ma propre activité de services dans la maison individuelle.

Je suis animé par des valeurs fortes : loyauté, respect, confiance, goût du succès en équipe.

Quelques uns de mes points forts : autonomie, détermination, méthode, capacité à prendre du recul, force de proposition et conviction, facilité d’adaptation.



Mes compétences :

BtoB

BtoC

Énergies renouvelables

Études marketing

Force de vente

Formation

Formation force de vente

Gestion de projet

Gestion produit

Management

Management d'équipe

Marketing

Marketing opérationnel

Vente