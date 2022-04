Christophe BERNARD

Depuis 2005, je travail au sein du service QSE du site ArcelorMittal de Gandrange. Au début, j'avais la responsabilité de l'animation du système Qualité (ISO 9001 et ISO/TS 16949) en tant que Technicien QSE ce qui comprenait la réalisation d'audit interne, le suivi de la mise à jour des analyses AMDEC, le suivi des actions correctives et préventives, la garantie de la conformité du système documentaire et la préparation, sous la responsabilité de la responsable QSE des revue de direction et des audits de certification.

Plus récement, depuis les restructurations qu'à subit notre site, mes fonctions se sont étendues sur la responsabilté du système de management intégré et englobe la totalité des missions qui incombent au responsable QSE (ISO 9001, ISo/TS 16949, ISO 14001 et OHSAS 18001), c'est à dire, l'ensemble de ce que j'ai présenté plus haut ainsi que la veille règlementaire Sécurité et Environnement, le suivi des analyses de risque sur les domaines QSE, la redéfinition de la cartographie des processus ainsi que la description des processus, l'élaboration de la revue de direction. Enfin, j'ai la responsabilité de la préparation de notre audit de certification intégré.



Mes compétences :

Auditeur interne ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001

Analyse de risque

Résolution de problèmes

Outils de pilotage

Outil de veille

Management de la qualité

Management d'équipe

Analyse des systèmes de mesure (MSA)

Cartographie et Pilotage de Processus

PPAP

AQP

Plan de communication

Amélioration continue

AMDEC/PFMEA

Veille réglementaire

AMDEC/FMECA

CS TMD

Qualité

Sécurité

Chimie

Audit interne

Environnement

Conseiller sécurité pour le transport de matières