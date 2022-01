Christophe BERTHELOT

Originaire du bassin grenoblois et adepte des montagnes alentours, j'ai toujours souhaité travailler au développement des territoires ruraux en conciliant les activités humaines (agricoles notamment) et la préservation du patrimoine naturel.

Fort d'une expérience de coordinateur régional du syndicat agricole Jeunes Agriculteurs Rhône-Alpes,puis de responsable de l'unité Politiques Contractuelles au sein de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais, je souhaite mettre mes compétences et ma motivation au service du développement des territoires, et notamment dans le secteur de l'agriculture et l'alimentation.







Quelques éléments sur mon parcours...



J'ai développé une approche interdisciplinaire pour appréhender les problématiques territoriales dans leur globalité, par une formation d'ingénieur agronome (Agroparistech INAP-G) complétée par un master II au Muséum National d'Histoire Naturelle.



J'ai ensuite intégré Jeunes Agriculteurs National (syndicat composé de jeunes agriculteurs de moins de 35 ans, ayant pour missions de favoriser l’installation d'agriculteurs et de promouvoir l'agriculture) au poste de chargé de mission environnement-territoires-signes de qualité. Ce poste m'a permis de développer une vision très large des problématiques de développement de l'agriculture et des territoires ruraux.



Je suis alors devenu coordinateur régional de Jeunes agriculteurs Rhône-Alpes, où j'ai pu assurer des missions extrêmement variées et développer des compétences d'animation de réunion, de gestion de projet, de coordination de réseaux d'acteurs, de veille/analyse stratégique de politiques de développement.



Mon expérience au sein de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais m'a ensuite permis d'appréhender le fonctionnement et les moyens d'actions des collectivités. J'ai animé un Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes, dispositif contractuel déployé par le Conseil régional, permettant de soutenir le développement territorial dans ses différentes composantes (économie, social, aménagement, agriculture, culture-patrimoine) et mené une veille active sur les politiques structurelles européennes (FEADER, FEDER, FSE).



Je souhaite aujourd'hui me rapprocher des territoires et intégrer une structure qui me permettrait de contribuer plus concrètement au développement territorial, en collaboration étroite avec les acteurs du territoire.

Travailler au sein d'un bureau d'étude, dans une chambre consulaire (chambre d'agriculture notamment) ou dans un service thématique d'une collectivité me parait être des opportunités extrêmement intéressantes.





Mes compétences :

Analyse prospective

Veille / expertise

Animation de réunions

Enquêtes de terrain

Emergence / Conduite de projet

Rédaction de contenus