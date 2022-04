Christophe BLANC

Riche d'une expérience de plus de 13 ans depuis ma sortie de l'EDHEC en 1999 (Majeure Finance), mes domaines de compétences en tant que Responsable du Contrôle de Gestion vont de la mise en place de tableaux de bord de gestion, d'états de reporting, d'indicateurs et de ratios, à l'animation du processus budgétaire dans son ensemble.



De plus, fort d'une expérience dans différents secteurs d'activité (Immobilier, Télésurveillance, SSII) et à l'international, je parle anglais couramment et je maitrise parfaitement les outils bureautiques Excel, Word, et PowerPoint.



Enfin, aujourd'hui, mon secteur profesionnel favori est l'Immobilier et les flux financiers des produits d'épargne immobiliers (SCPI et OPCI) n'ont plus de secrêt pour moi.



Mes compétences :

Reporting

Contrôle de gestion

SCPI

Finance

Microsoft Excel

Microsoft Word

Business planning

Tableaux de Bord

Microsoft PowerPoint