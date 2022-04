Christophe BLANCHARD

En tant que DAF, je suis en charge de l'organisation et la supervision des services, comptable, Ressources Humaines, juridique et SI.

Ma forte expertise métier, acquise dans la gestion d'entreprise, aussi bien au niveau PME que filiale de groupe internationaux à taille humaine, me permet de gérer et d'accompagner le développement de l'entreprise.

Ma mission est de créer de la valeur en optimisant les ressources financière et humaines.

Ma particularité est d'avoir une double compétence, à la fois en Finance d'entreprise et en Management des Ressource Humaines.



Mes compétences :

Gestion financière

Comité d'entreprise

Management

Gestion IT

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Reporting

Budget et Controlling

Gestion de trésorerie

Fusion Acquisition

Juridique

Gestion des ressources humaines

Finance d'entreprise