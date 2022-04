Christophe BOBIN

Ingénieur ENSICAEN spécialité Matériaux-Chimie fine à option synthèse organique et Master 2 professionnel IAE Caen "Administration des Entreprises"



Je viens d'achever mon projet de fin d'études (6 mois) chez L'Oréal qui consistait à travailler sur des catalyseurs afin d'augmenter le rendement en coloration d'oxydation.



Je poursuis mon expérience chez L'Oréal au poste de Responsable Qualification Matières Premières où je suis en charge du réferencement de nouveaux actifs cosmétiques et à l'intégration du portefeuille MP d'acquisition à l'internationale.

(réglementaires, qualité, interface fournisseurs/experts, achats et laboratoires)





Mes compétences :

Qualité

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

hétérocycles, hétéroéléments

Produits naturels

Formulation des produits cosmétiques

chimie organométallique

Biochimie

Catalyse homogène

Chimie verte

Management

Droit du travail

Marketing

Gestion de projet

Analyse chimique (RMN, IR, UV, HPLC, ...)

Ressoures Humaines

Chimie organique