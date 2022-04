Christophe BODIN

Passionné automobile et conduite sur tous types de vh et revetements ,pres a partir en deplacements aussi souvent qu'il le faut. a part ces 2 dernieres années toute ma carriere professionnelle et mes loisirs sont tournés vers l'automobile.

ouvert a toutes propositions pourvu que cela aie un rapport avec mon experience et mes gouts.

je peux m'adapter a tout types horaires et lieu de travail.

bonne présentation,contact humains passent en general très bien meme avec langues étrangères.

vie maritale .1 enfant



Mes compétences :

Informatique

Réseaux sociaux

Mécanicien

Essais mécaniques

Traction

Airbags

Technicien essai aéronautique diplômé