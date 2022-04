Christophe BOLLE

Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur technique (niveau Bachelor), j’ai 7 ans d’expérience dans l’industrie agro-alimentaire (contrôle qualité et systèmes ISO) et 10 ans dans le secteur pharmaceutique (validation et gestion de projets).



Ces 17 années d'expérience m’ont permis d’acquérir des compétences en contrôle qualité, bio-fermentation, systèmes ISO, régulations GMP et FDA, utilités propres, équipements de nettoyage, stérilisation, isolateurs, systèmes de transferts par le vide, travail en zone aseptique, entrepôt de stockage, commissioning, validation, gestion de projets, formation de personnel et audits.



J’ai travaillé sur d’importants projets pour GlaxoSmithKline, MerckSerono, Vifor Pharma, Baxter et Debiopharm en Belgique, en France et en Suisse. Je me rends régulièrement sur les sites de nos clients partout en Europe et dans le monde pour la réalisation de SAT et/ou IQ-OQ.



Je parle français et je travaille couramment en anglais depuis 10 ans avec des correspondants internationaux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Qualité

Stérilisation

GMP

Industrie Pharmaceutique

Laboratoire d'analyse

Contrôle qualité

Techniques de laboratoire

Logistique industrielle

Documentation technique

Transfert pneumatique par le vide

Validation

FDA

Qualification

Isolateurs