Christophe BORRELL

Je suis intéressé par les missions de transmissions de compétences, la formation aux techniques, aux compétences commerciales, par le management d'équipes et me suis toujours nourri personnellement et professionnellement de nouveaux apprentissages.



Responsable de secteur dans le domaine du bâtiment en général.

Technicien auprès des entreprises pour leur transmettre les bons outils ou les bonnes méthodes.



Clientèle très diversifiée allant de l'artisan seul au groupe national en passant par le négoce spécialisé en bâtiment



Autonome, rigoureux, engagé

Je mets un point d'honneur à apporter à mon client le meilleur service au niveau commercial mais aussi au niveau technique dans le but qu'ils réalisent en toute quiétude le travail demandé.







Mes compétences :

autonome

Réactif