Christophe BOULORD

En Recherche Active suite à une fin de concessions avec le groupe Bertrand et reprise difficile



Passionné de restauration dés mon plus jeune âge, j'ai décidé d'en faire mon métier.

Après l'hôtellerie classique je suis passe par la restauration puis aujourd'hui dans la restauration rapide au Jardin d'acclimatation sur Paris 16, où je gère 7 points de vente dont un Angelina (Salon de thé et pâtisserie de luxe).

.Et j'ai toujours la même passion de mon métier même si il est différent du départ, mais je suis toujours un passionné de vinś, de Champagne et de gastronomie française et étrangère



Mes compétences :

Financier

Restauration

Ressources humaines

Management

Paix sociale

Produit et boissons

Hôtellerie