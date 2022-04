Christophe BOURHIS

En ergonomie, j'interviens à la demande des directions et (ou) des personnels dans les secteurs public et privé, industriel et tertiaire, pour les professions libérales et artisanales pour des missions :

- de santé au travail

- d'assistance à la conception, la conduite de projet et l’accompagnement au changement

- d'amélioration des conditions de travail

- de conception d'interfaces homme- environnement et homme -machine dans les secteurs immobiliers (privés et professionnels) et mobiliers (aménagement privés et industriels)

participation à des groupes projets pour harmoniser technique, design et utilisabilité

- d'évaluation des risques professionnels

- de formation professionnelle

- concernant le handicap et les travailleurs vieillissants

je suis agréé par le et ministère du travail (expert CHSCT) et IPRP.

je suis intervenu notamment pour : Coca Cola, Kraft Foods, Danone, France Télévisions, Psychologies Magazine, Lyonnaise des eaux, Ministère de la justice, Pôle Emploi, Banque de France, Sncf, Valeo, Fenwick, Snecma Schlumberger, Axalto-gemalto, Humanis groupe, General Electrics,LU-Mondelez...

En corollaire, j'ai créé un site de conseil ergonomique en ligne pour les particuliers :Array

pour l'ostéopathie/kinésithérapie, j'exerce à titre libéral dans un cabinet que j'ai créé il y a 15 ans. j'effectue également des permanences en entreprise et lors d’événements sportifs.



Mes compétences :

Ergonomie

Santé

Performance

Risques psychosociaux

Industrie

Sécurité

Ostéopathie

Prévention

Formation

Conseil