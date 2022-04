Christophe BRICHANT

Directeur de Communication et Directeur de Création, j'ai une grande expérience du déploiement de la communication tant on-line que off-line. J'ai eu l'occasion de travailler dans des contextes internationaux sur des problématiques B to B et B to C.



J’ai également pu transmettre mes compétences en tant que formateur au CELSA , à l’IAE, à Sup de Pub et au Greta. Que ce soit au travers de cours, de conférences, dans la conduite de stages, l’animation de débats ou le suivi de travaux pratiques, j’ai pu partager mon expérience et mes connaissances tant sur le plan pratique que théorique.



J’ai également publié un dictionnaire de la VPC et du Marketing Direct et rédigé de nombreux articles sur la VAD et le e-commerce pour la revue VAD (Vente à Distance et E-Commerce).





Mes compétences :

E-commerce

Philosophie

Marketing Direct

Journaliste

Presse

Création site web

Créatif

Écrivain

Formation

Innovation

Écriture digitale

auteur de chansons

VAD BtoB BtoC