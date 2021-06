Christophe BRUNETTON

Manager gérant des équipes multi-culturelles

Fortes capacité de gestion du changement

Leadership éprouvé et très bonnes qualités relationnelles

Compétences de gestion et maitrise des coûts

Anglais courant.



J'ai une grande expérience de gestion de maintenance applicative et de gestion de projets de transition en particulier le transfert d'activités vers les BPIC et le suivi lié. Fortement engagé pour trouver la bonne solution, je mappuie sur un travail déquipe pour trouver et mettre en place une organisation et des processus efficaces au meilleur coût.

Autonome, avec une capacité d'analyse, de synthèse, force de propositions, apte à conduire des plans d'action et des équipes, je me sers d'une approche équilibrée fondée sur des objectifs et des mesures incitatives.

Ouvert d'esprit et désireux d'apprendre en permanence, je suis optimiste, intéressé par de nouveaux défis, prêt à affronter l'avenir, j'agis toujours honnêtement.

Bon communicant, je suis à l'aise avec le public.



Mes compétences :

Gestion du changement, des transitions

Gestion budgétaire

Maintenance applicative

Delivery maintenance

Managed Services

ITIL

Customer Relationship Management

Budgets

Product Development

SDM