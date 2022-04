Christophe BULTEZ

Militaire de carrière depuis 1990, j'ai servi à l'issue de ma formation initiale, pendant 8 ans dans l'infanterie parachutiste puis comme instructeur à l'école d'infanterie.



De formation "ingénieur" via les classes préparatoires (série M), j'ai été sélectionné par concours interne, pour une remise à niveau dans une grande école scientifique, Supaéro.



A l'issue d'un mastère en ingénierie système en 2006, j'ai suivi une année au Collège Interarmées de Défense (CID)sur les enjeux géopolitiques de la défense.

Puis j'ai été affecté de 2007 à 2010 comme Officier de Programme du Groupement Aéroporté de la STAT, en charge des matériels de parachutage, aérocordage, livraison par air et vol de pente, dans les trois armées.

Affecté en 2010 au Commandement des Forces Terrestres à Lille, j'étais en charge de l'entraînement des parchutistes des trois armées et de la gendarmerie, ainsi que des études de préparation de l'avenir.

A l'été 2012, j'ai pris le commandement de l'Ecole des Troupes AéroPortées (ETAP) de Pau où en plus du travail de chef de corps, j'ai participé à l'amélioration de l'interopérabilité des parachutistes, au niveau européen.

A l'été 2014, j'ai rejoint l'état-major de forces n°3 (EMF3) de Marseille, comme chef du bureau Plans, en charge de la planification opérationnelle, puis suis devenu le chef des Plans et Opérations, lors de sa transformation en état-major de la 3e Division.



Mes compétences :

Armement

Ingénierie système

Aéronautique

Management