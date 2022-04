Christophe CAHAREL

Mon parcours professionnel:







2008 à ce jour : LABORATOIRE BAUSCH & LOMB



Gestionnaire Back Office :



• Analyse, création et gestion des comptes Clients sous People Soft.

• Mise en place des tarifs commerciaux dans le respect de la politique commerciale.

• Litiges financiers : recherches, analyse, saisie et suivi.

• Gestion de la facturation Client spécifique (Avoir, refacturation, ...).

• Suivi et tenu des tableaux de bord

• Rédaction de nouveaux process.



Conseiller de vente en contactologie :



• Accueil, information et conseil à la vente de lentilles de contact et solutions auprès des professionnels : opticiens et ophtalmologues

• Traitement des appels entrants et sortants

• Prise en charge des campagnes promotionnelles

• Suivi de la Clientèle et relance des abonnements

• Gestion des commandes des délégués commerciaux

• Interface et support à la force de vente ( SAV, conseils techniques)

• Vente additionnelle lors des périodes de promotion









2007 : TELEPERFORMANCE Midi Aquitaine



Télévendeur :



• Vente, en appels sortants, auprès des Clients (particuliers et professionnels) d’un grand groupe de téléphonie mobile.



Téléconseiller :



• Réception d’appels de Clients professionnels pour téléphonie mobile et internet (ADSL) : Conseil, vente et assistance.







1999 - 2005: Groupe OFFICE DEPOT (Centre de la Relation Clients)



Responsable Relations Clients (2003-2005)



• Management de 10 Chefs d’équipe (120 personnes) spécialisés dans la Vente Par Correspondance de fournitures de bureau.

• Création d'une cellule appels sortants afin de fidéliser les Clients (rédaction des scripts, choix de la cible Client en liaison avec le service Marketing)



Adjoint au Responsable du Centre d’appels (2001 - 2002)

• Animation de 5 Chefs d’équipe (40 personnes)

• Participation à la création du Centre d'appels de Nîmes



Chef de groupe (1999 - 2001)

• Réorganisation de l’activité "Back Office" de façon à optimiser le travail des Conseillers Commerciaux











1995 - 1999: CHRONOPOST (Service Clients)



Téléconsultant Senior (Chef d’équipe)



• Encadrement de 30 collaborateurs











1989 - 1994: NIELSEN MARKETING



Administrateur de vacataires (1992-1994)



• Encadrement de 50 enquêteurs répartis sur 10 départements





Superviseur “terrain consommateurs”(1990-1991)



• Responsable sur le terrain du recueil de l'information auprès des consommateurs

• Encadrement et animation d'une équipe de 6 à 12 personnes







Mes compétences spécifiques:



– Connaissance des outils informatiques spécifiques (People Soft,…)

– Aisance rédactionnelle

– Bon relationnel, sens commercial.

– Rigueur et organisation personnelle (gestion des priorités, urgence,…)

– Attrait pour le contact personnalisé.

– Maîtrise des outils du pack office WORD, EXCEL et POWER POINT



Mes compétences :

Call center

Centre d'appels

Management

Réception d'appels

Relation Client

Service client