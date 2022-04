Christophe CALLE

De formation technique supérieure en informatique et automatisme industriels, électrotechnique.....



Mon début de carrière en 1998 s'est fait rapidement dans le secteur industriel chez un constructeur leader de la machine outils en tôlerie fine.

Dans cette entreprise, mes trois premières années sont consacrées à l'environnement software/hardware. Installation en clientèle, hotlineur, rapport de requêtes en Italie, m'ont permis d'acquérir rapidement des connaissances industrielles et d'instaurer un climat de confiance avec les clients, le partage de solutions techniques dans le domaine de la réalisation et la production industrielle.



Pédagogue, avec 10 ans d'expérience en tant que formateur logiciel DAO/FAO et machines. ( tôlerie, chaudronnerie, mise en production. ...)

Participation aux expositions, démonstrations logiciels et machines de tôlerie fine en appui aux commerciaux secteur.



En 2011, techi commercial machines de tôlerie, chaudronnerie, mécanique, auprès d'une clientèle industrielle durant quatre années. Gestion de projets techniques, avant vente, vente sur de produits technologiques avancés industriels ainsi que sur des projets à long terme, en relation avec les BE, responsables ateliers, acheteurs, jusqu'au PDG.



Accompagner et assurer au client le service qu'il mérite et de le satisfaire, restent mes priorités.



De nature Dynamique, volontaire et Persévérant.

Aime relever les challenges et le goût pour les technologies nouvelles.



Mes compétences :

Informatique industrielle

Machines outils tôlerie mécanique

Vente de machines outils

Pliage

Laser fibre

Poinçonnage