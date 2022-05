Sebastien JAMES

Chef d’équipe d’exploitation et de maintenance 19 années d’expérience dans la marine nationale au sein des forces sous-marines





COMPETENCES



Exploitation et Maintenance

- Assurer la conduite et l’exploitation courante des installations de sécurité plongée et manœuvrabilité d’un sous-marin nucléaire d’attaque.

- Effectuer les essais et la mise en fonction des installations des productions de fluide sous pression (AIR HP, HUILE et Vapeur).

- Effectuer la maintenance préventive des installations hydraulique et pneumatique.

- Evaluer, corriger et qualifier une équipe de quart.

- Garantir les règles d’exploitation et les règles HSCT.

- Réaliser et interpréter des relevés.

- Diagnostiquer les anomalies et effectuer les dépannages.

- Planifier les périodes d’entretien et les Co-activités.

- Garantir le respect des règles d’exploitation et les délais de disponibilité des différents matériels.



Management

- Diriger et contrôler une équipe de 5 personnes (mécaniciens et électriciens).

- Etablir les plannings d’activité des techniciens, respecter les délais impartis.

- Diriger une équipe de pompiers

- Former et évaluer ce même personnel.

- Conseiller et encadrer les jeunes techniciens dans leurs parcours professionnel au sein de la marine national.



Logistique

- Réaliser l’inventaire du matériel (trimestriel ou annuel) .

- Chargé de l’outillage et du stock de pièces de rechange (valeur : 500 et 700k€).

- Analyser les besoins en matériel et anticiper les commandes.



Sécurité

- Expert fluides sous pression dans une cellule de crise pendant un sinistre.

- Responsable, rédacteur et contrôleur des consignations mécaniques.

- Directeur d’intervention sécurité incendie.

- Adjoint du directeur de lutte dans le domaine de sécurité plongée et manœuvrabilité d’un sous-marin nucléaire d’attaque.

- Intervenir sur un sinistre classique en tant que pompier léger et/ ou lourd avec équipement adapté (extincteurs, lances, ARI).





Mes compétences :

Adjoint du bureau Sécurité santé travail

Mécanicien Naval

Opérateur arrêt chaud réacteur

Chef de section

Chef d'équipe (secteur air/ huile HP)

Instructeur simulateur