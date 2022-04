Christophe CAMPET

Chef de projet IT, Développement Produit & Solutions Techniques

15 ans d'expérience en projets techniques et innovants, toujours avec l'usage client interne ou final en ligne de mire. Diplômé en MBA International.

Métiers : Téléphonie Mobile, Centre de contacts, Relation Client, Assistance à MOA

Expertises techniques :

• Téléphonie Mobile : Smartphones et tablettes Android

• Relation Client et Centres de Contacts : ACD Avaya, CTI & SVI Genesys, CRM Siebel, Business Objects



Project Manager in IT, Products and Solutions

15 years of experience in Technical and Innovating Projects, always focussed on the result for the customer or end user. International MBA Graduated

Fields : Mobile Phones, Contact Center, Customer Relationship, Project Owner Support

Technical Skills :

• Mobile Phones : Android devices (Phones and Tablets)

• Contact Center & Customer relationship : IVRs, ACD, CTI, CRM, Avaya, Genesys, Siebel



Mes compétences :

Relation Client

chef de projet

Genesys

Avaya

CTI

Manager

Service Client

Android