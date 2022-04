Christophe CHABANNE

J'ai 55 ans, après une expérience de 8 ans comme chef d'une petite entreprise artisanale avec 4 salariés. L'opportunité c'est présentée de vivre une nouvelle expérience dans le médico-social. Pour cela, j'ai suivi une formation à l'ITSRA pour devenir éducateur technique.

Après un bilan de compétence, j'ai choisi de suivre une formation de gestion et Techniques Commerciales à la CCI formation de Clermont.

Je suis passé conducteur de travaux dans une entreprise de vérandas, menuiseries alu et PVC. Je gérais le service technique composé d'une dizaine de personnes .

J'ai été chef d'entreprise, dans le même domaine que mon expérience précédente, de l'entreprise ALUGLACE.

De retour dans le médico-social comme responsable de la partie tecnique et commerciale dans un ESAT de l'ADAPEI 63 à Clermont Ferrand.



Mes compétences :

Négociation

Conducteur de travaux

Bois

Commercial

Aluminium

accompagnement