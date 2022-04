Christophe CHAPUIS

Depuis 1997 chez LOCABRI, j'ai pu évoluer à travers différentes fonctions en m'appuyant sur mes compétences techniques et commerciales auxquelles s'est ajoutée la compétence Managériale.

La confiance accordée par les dirigeants successifs m'a permis d'avancer continuellement en relevant toujours de nouveaux challenges.



Spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation (vente & location) de bâtiments modulaires démontables destinés à l'Industrie, la Logistique et la Grande distribution, LOCABRI s'est hissée au rang de Leader national et est devenu le partenaire des PME comme des plus Grands Groupes grâce à son professionnalisme, sa certification Qualité et ses nombreuses habilitations ( nucléaires, chimiques, ...).



Aujourd'hui en charge du Développement Commercial, ma mission principale vise à identifier et développer les marchés sur lesquels nos solutions doivent être intégrées.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Management