Christophe COMBE

ALD Automotive (filiale de la Société Générale) est le leader en France et en Europe de la Location Longue Durée de véhicules multi-marques aux entreprises.



Au sein de la direction des partenariats je m'occupe du développement de la marque Volvo Cars Fleet Services, sur le secteur Rhône-Alpes et Sud-Est.



Depuis octobre 2010, basé à Lyon, ma mission consiste :

- à créer, entretenir et développer les relations de partenariats avec les groupes de concessionnaires VOLVO du secteur,

- animer, former et motiver les conseillers commerciaux des concessions à notre offre globale de location longue durée aux entreprises, en tant que "captive LLD" de la marque VOLVO.

- être un soutien local pour les concessionnaires dans l'animation et le développement de leurs ventes à sociétés (démarches directes ou en accompagnateur)



Dans le groupe depuis mai 2000, j'ai occupé la fonction de conseiller commercial sénior LLD multi-marques, successivement sur les secteurs de la Franche-Comté-Jura puis celui de l'Isère-Savoie, puis enfin sur le secteur du Grand-Lyon.



Mes compétences :

Leasing

Vente

Développement commercial

Location longue durée

Moto

Automobile

Business development

Finance