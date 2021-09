- Définition de stratégie produit



- Direction de projets



- Management direct et transversal



- Environnement international et multiculturel



- Délocalisation



- Méthodes et Qualité



- Domaine NTIC : convergence fixe-mobile, architecture de réseaux GSM/3G/4G accès et core, réseaux IP, supervision de réseaux



- Domaine Défense : simulateurs



Mes compétences :

Consultant

Informatique

Maîtrise d'ouvrage

NTIC

PROGRAMME

Stratégie

stratégie produit

Télécommunication