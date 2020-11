Christophe GAILLARD

De part mon expérience, la réactivité, le service, la communication sont les mots clef de ma réussite et de la satisfaction d'une clientèles de secteurs tertiaire et industrielle.

Mon sens du devoir de conseil ont permis d'établir une relation de confiance et pérenne auprès de ma clientèle.

Autonome dans les actions contribuant à une réussite collective.

Très bonne connaissance du tissu économique de la région.



Christophe



Mes compétences :

Qualité

Autonomie

Conseil

Relationnel

Réactivité

Invoicing > Issuing Invoices

Diary Management

la maintenance

Siemens Hardware