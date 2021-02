Christophe LIENARD

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'agents commerciaux (H/F) sur un grand nombre de villes et villages français, dans le Nord-pas-de-Calais, en Picardie. Mais d'autres secteurs sont également ouverts.



Plusieurs profils sont recherchés : du débutant au négociateur expérimenté.

Pour en savoir plus sur notre offre et les secteurs où nous recrutons, contactez-moi.



A bientôt !



Mes compétences :

Management

Immobilier

Développement logiciel

Strategie

Achat public en prestations intellectuelles

Informatique

Négociation

Développement

Agent commercial

Négociateur

Recrutement

AMOA

Gouvernance d'entreprise