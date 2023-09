Christophe SARRABAYROUSE

Professionnel des technologies de l’information, je pilote des équipes fonctionnelles et techniques dans le cadre de projets structurants ou innovants.



Mon projet professionnel consiste à rejoindre une entreprise soutenant l’innovation et souhaitant faire des technologies digitales un levier de croissance au service d’objectifs métier.



J'ai acquis une vision large et transverse sur les différents métiers de l'entreprise par un parcours construit successivement autour de fonctions techniques, opérationnelles puis managériales en France et à l’international.



En 2017 j’ai souhaité me former intensivement sur les dernières technologies des systèmes d’informations en particulier sur les sujets Big Data, Cloud et SOA en effectuant un Mastère Spécialisé à CentraleSupéléc Paris.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Gestion de projet

Management opérationnel

Étude d'impact

Étude de marché

Gestion du changement

Nouvelles technologies