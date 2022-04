Vendre du highTech ( logiciel CAO PLM ou prestations de à forte valeur ajoutée) est ce qui me motive.

Je suis pugnace et très organisée.

J'aime donner à mon équipe le gout des challenges, l'ENVIE d'y parvenir.

Je veux trouver un poste qui me corresponde pour m'éclater !!



Mes compétences :

ANSYS

Product Lifecycle Management