Claire BURY

Après plusieurs expériences dans le domaine commerciale en France et en Allemagne, j'ai décidé de partir en Espagne quelques mois pour apprendre la langue.



Passionnée de voyage et très intéressée par l'aéronautique, j'ai postulée chez Air France.



En septembre, j'intégrerais l'équipe commerciale d'Air France Cargo en tant qu'assistante en espérant faire mes preuves et acquérir de nouvelles connaissances.



Cependant, mon idéal serait un poste de commercial export.



Fortes de mes différentes expériences à l'étranger, de mes compétences linguistiques et dotée d'un grand sens commercial,

je pense pouvoir accéder à un tel poste.



Claire