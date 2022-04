Claire CARPENTIER

Originaire du Nord de la France, je suis infirmière depuis plus de 10 ans et me suis lancée depuis quelques années dans le management et les conduites de projet en tant que faisant fonction cadre de santé.

Je suis actuellement diplômée cadre de santé à l'école du CHU de St Etienne et possède un Master 1 en management des organisations de santé.



Mes compétences :

Qualité des soins

Réactivité

Gestion de projet

Conduite de réunion

Gestion du budget DM

Encadrement d'équipes de soin

Autonomie professionnelle