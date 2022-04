Claire CHAUDRON

En résumé : Ambitieuse, rigoureuse et polyvalente. Et sinon :



Forte de 5 ans d'expérience confirmée et pluridisciplinaire auprès de services Ressources Humaines rattachés à des structures plus différentes les unes des autres (PME, grands groupes bancaires, cabinet de recrutement), je souhaite poursuivre sur cette voie en acquérant toujours plus de connaissances.



Au sein du service recrutement de Crédit Agricole S.A., j’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques en Assistanat des Ressources Humaines et acquérir une vision réelle du travail en entreprise. Cette expérience m’a permis de prendre de l’assurance et d’acquérir le recul indispensable à une saine gestion des Ressources Humaines.



Mon parcours au sein d’EUREXO m’a permis d’élargir mon horizon à des problématiques nouvelles grâce à mon rôle de conseil, d’acquérir une véritable souplesse d’esprit ainsi qu’un sens de l’écoute et du discernement plus que jamais affûté.



Au sein de la société ERGALIS, je connais maintenant de l’intérieur le monde de l’intérim et ses exigences. Rigueur, organisation, réactivité et polyvalence sont les maîtres mots de la réussite du groupe. Ce poste m'a permis d’acquérir des connaissances nouvelles, cette fois-ci dans le domaine de la paie et des métiers de l’industrie.



Je suis rigoureuse, persévérante et possède un très bon relationnel ; et ce grâce une écoute attentive et un sens aigu du service. Je suis quelqu'un d'ouvert et de volontaire mais je sais également être discrète afin de respecter la confidentialité des données qui circulent au sein des services de Ressources Humaines.



Si vous souhaitez en savoir davantage sur mon parcours professionnel et mes aspirations, je vous invite à me contacter par mail à d.chaudron@orange.fr



Mes compétences :

Pack office

Logiciel paie PEGASE

Logiciel ANAEL