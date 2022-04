Claire CLAIRAND

Consultante dans une structure à taille humaine, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des problématiques très variées, en interne comme en externe, avec des niveaux d'interlocuteurs également multiples.

Parmi la diversité de missions sur lesquelles je suis intervenue, émerge essentiellement la double compétence de pilotage de projets de gestion de la relation client et de conduite du changement. Les réflexions CRM ont le plus souvent porté sur des processus B2B, en revanche l'élaboration de plans directeurs d'accompagnement du changement, les problématiques d'organisation ou de déploiement ont concerné des structures tant B2B que B2C.

Habituée à varier les sujets et les cultures, je souhaite désormais intégrer une direction interne afin de suivre les projets mis en place, rester à l'écoute des directions métiers et des utilisateurs pour répondre aux enjeux de performances, de fiabilité et de qualité.



Mes compétences :

CRM

Accompagnement du changement

Force de vente

Gestion de projet

Formation