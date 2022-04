Claire DAUPHIN

Conseillère senior en Ressources Humaines avec 11 ans d'expérience, dynamique, motivée, bonne communicante.



Mes domaines de compétences couvrent les volets suivants:

Recrutement, Attraction/ Rétention de talents, Gestion des compétences, Intégration, Mobilité internationale, Gestion de programmes aux employés, Support conseil en Ressources Humaines.



Expérience dans des secteurs variés tels que: Finances, Comptabilité, Services conseils, TI, Industrie et Commerce de détail. Bonnes connaissances en droit du travail canadien, familière avec les normes du travail québécoises et françaises.



Maîtrise des outils RH Taleo, ICIMS, PeopleSoft et autres logiciels de gestion intégrée.

Bilingue français/ anglais, écrit et parlé.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière

Développement RH

Psychologie du travail

Communication

Gestion des compétences

Recrutement