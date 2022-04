Claire DE QUEYLARD

De par mes qualités d’écoute et d’analyse, mon empathie, et ma faculté d’intégration, je suis capable d'appréhender de façon pragmatique et rigoureuse un projet. Je transpose aux problèmes et besoins posés des spécifications fonctionnelles adaptées, j’accompagne les chefs de projet dans l'initiation et le pilotage de leur projet, et je participe à la gestion du changement à l'aide de formations ou moyens de communication appropriés.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Agility

CAPM

Business development

Systèmes d'information

Management de projet

Technologies de l'information

Étude de marché

Marketing stratégique

Spécifications fonctionnelles

Microsoft Server

Microsoft Project