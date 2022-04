Claire DORONIN

« La Maison Bleue », entreprise engagée et reconnue pour son savoir-faire dans la création et la gestion de crèches, qui accompagne depuis maintenant 10 ans les entreprises dans leurs projets Petite Enfance.



En tant que Responsable Développement, région "Les Hauts de France", nos établissements proposent des places qui sont réservées et co-financées par les employeurs, pour en faire bénéficier les parents salariés.



Nous sommes bien conscients des enjeux auxquels les entreprises sont confrontés :



 gérer l’absentéisme,

 faciliter le retour au travail après un congés maternité,

 fidéliser vos salariés,

 faciliter l’embauche : attirer de nouveaux talents !!!



avec nos équipes, nous pouvons vous apporter la solution clé en main adaptée à vos besoins :



- Prés de 230 crèches « La Maison Bleue » sur le plan National et 900 crèches dans notre réseau,



- Un projet de crèche réalisable rapidement : conception, réalisation, aménagement, avec une ouverture de la crèche dans les 9 mois au lieu de 5 ans en moyenne,



- Une gestion optimisée de la structure existante ou future.



Je souhaite donc pouvoir vous rencontrer afin de vous présenter les solutions développées par « La maison bleue ».



N'hésitez pas à me contacter au 06.35.402.149



A bientôt !!!



Mes compétences :

Services

Management

Vente B2B

Petite enfance

Négociation commerciale

Fidélisation client