Claire DROUIN

Professionnelle des métiers commerciaux et marketing de la banque, j'ai successivement occupé les fonctions de directeur d'agence en banque de réseau et adjointe au responsable du marché des professionnels et maintenant formateur en management et produits bancaires à l'école de formation de BNPPARIBAS.



- compétences trade marketing éprouvées chez AOL sur l'animation d'une équipe de vente supplétive et la mise en place des opérations promotionnelles sur les packs modems



- management d'un centre de profit chez BNPPARIBAS (agence bancaire) ainsi que d'équipes de vente supplétive chez CPM.



Mes compétences :

Banque

Directeur centre de profit

formateur management

Management

Marketing