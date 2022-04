Claire DUBOIS BERGER

Toute entreprise connaît des phases de développement puis de recherche de stabilisation. Elles nécessitent des compétences particulières de management.



J'ai eu l'opportunité de travailler dans des groupes internationaux avec ces spécialités :

* la direction financière du groupe

* l'intégration d'activités nouvelles

* la direction générale de filiale

* l'harmonisation des processus de décision, des outils de gestion et des systèmes d'information.

A l'aise et expérimentée dans les projets de croissance externe, j'accompagne les opérationnels avec mes compétences phare en finance, systèmes d'information et juridique.



j'évolue depuis 25 ans dans les milieux industriels d'équipements technologiques et de services comme le spatial, les équipements télécoms, le transport, le conseil informatique.

Toujours dans un environnement international et multi-culturel.



Mes compétences d'origine se sont élargies au cours de mes expériences, je suis devenue pluridisciplinaire, avec le management de services achat/logistique, de RH, le pilotage de constructions immobilières et investissements techniques.



Je reste toujours attirée par les projets exigeants en matière financière et nécessitant la coordination d'équipes pluridisciplinaires.



Mes compétences :

DAF

Gouvernance

Finance

Intégration

Administratif