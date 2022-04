Florence CHAGNEAU

FC Consultant

est une société de conseil en gestion et organisation administrative et financière dont l'ambition est de permettre aux petites et moyennes entreprises d'utiliser (au même titre que les grands groupes) les outils et méthodes de gestion professionnels spécifiquement adaptés à leurs objectifs, leur environnement, leurs particularités sectorielles, leur organisation, la personnalité et les priorités de leurs dirigeants.



FC Formation

conçoit et propose des formations en finance élaborées spécifiquement à l’intention des non financiers exerçant des fonctions managériales.

Axées sur l’efficacité, nos formations bénéficient d’une approche totalement innovante : elles sont dispensées uniquement par des professionnels de la finance en activité et privilégient toujours l’approche opérationnelle plutôt que les considérations théoriques.

www.fcformation.com



Mes compétences :

GEstion