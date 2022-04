Claire FEUILLADE

• Gestion de projets de transformation :

⁻ Pilotage de projets multi dimensionnels (organisation, processus, outils) et multi culturels

⁻ Gouvernance des projets (instances de décisions, évaluation et suivi des résultats projets, communication et reporting sponsors et parties prenantes)



• Organisation des fonctions support (Finance, RH, Achats, ADV)

- Performance opérationnelle des organisations et des processus support : diagnostics, recommandations, définition de leviers d’optimisation (efficacité, qualité, coûts), trajectoires d’évolution et mises en œuvre

- Qualité des processus et des organisations support (6 sigma, conventions de services et outils de pilotage)

- Mutualisation, externalisation de fonctions support (services partagés multi sites, multi pays)



• Management :

⁻ Accompagnement des changements humains induits par les projets de transformation (mobilisation et processus de décision, formation, communication)

⁻ Encadrement et animation d’équipes

⁻ Développement du capital humain (conception et animation de formations, coaching opérationnel)





Mes compétences :

Conseil

Management

Gestion de projet

Pilotage de la performance

Process

Organisation

Lean Six Sigma

Business Process Outsourcing