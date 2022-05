Nicolas LANGLAIS

J’ai acquis au cours de ces vingt années d'expérience professionnelle passées principalement dans le conseil en management et en organisation de fortes compétences dans le domaine des fonctions support et plus particulièrement la fonction finance.



Fort de ces acquis, j'accompagne désormais mes clients, à savoir, aussi bien des grands groupes internationaux que des PME dans la réussite de leurs projets. J'assure le cadrage des interventions ainsi qu'un suivi régulier de l'exécution des activités jusqu'à l'atteinte des résultats.



Les offres sont de 3 types :

(1) Pilotage du déploiement de la stratégie : Alignement de la fonction finance sur les enjeux de l'entreprise, évolution du modèle de gouvernance et adaptation du dispositif de pilotage,intégration Post-fusion, transformation de la fonction finance.

(2) Efficacité opérationnelle : reconception des processus, amélioration du BFR, réduction des coûts, fast close, services partagés vs. outsourcing (BPO),optimisation de la gestion de trésorerie, gestion de projet, AMOA, simplification du reporting.

(3) Réglementaires : Conformité aux normes, directives européennes et réglementations : IFRS, risk management, reconnaissance du revenue, SEPA, Loi de sécurité financière, SOX, LME.



Mes compétences :

Gestion de projets

Commercial

Consulting

Recrutement cadres

Finance d'entreprise

Commercial grands comptes

Gerant

Conduite de changement

Organisation et stratégie

Transformation d'entreprise

CENTRE DE SERVICES PARTAGES

Automobile

Conseil

Contrôle interne