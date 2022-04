Claire GARNIER

Actuellement, au sein de la Mutualité française Anjou Mayenne, j'effectue les missions suivantes:



- Gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences (création de fiches de fonction, animation de groupe de travail, référentiel compétences, cartographie, orientation et lien avec les politiques RH, réflexion sur les mobilités)

- Gestion Sécurité et Prévention (CHSCT, dossier sur les risques psychosociaux (accord et indicateurs), comité de pilotage Gestion des Perspectives Sociales)

- Formation (Gestion des dossiers de A à Z, relation avec les OPCA, dossiers financés, recherche de programme de formation)

- Gestion administrative (rédaction des contrats de travail et avenants)

- Veille juridique et sociale - Dossier divers (senior, règlement intérieur, priorité d’embauche, Contenu des contrats de travail)

- Recrutement (gestion administrative et rédaction d'annonces attractives)



Mes compétences :

GPEC

Recrutement