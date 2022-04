Claire GAY LESCOT

J'accompagne mes clients, particuliers et entreprises, à titre conseil et opérationnel, afin de les aider à atteindre leurs objectifs, quels qu’ils soient :

Nous travaillons conjointement à élaborer un état des lieux, un plan d’action, à définir les outils et la méthodologie appropriés, orientés résultats en matière de développement personnel, commercial et RH.



Un constat : Il existe une réelle mixité entre ce que l’on est en tant que personne, ce que l’on importe de soi et que l’on incorpore dans notre posture professionnelle au quotidien.

Ce processus est parfois plus ou moins conscient/volontaire.

Ainsi, la performance relationnelle, commerciale et RH sont parfois bien plus intimement liées qu’on ne le croit.

C ‘est la raison pour laquelle, si nécessaire, je veille à traiter les problématiques rencontrées en tenant compte ET en prenant soin de cette perméabilité, ce qui à l’avantage de dresser un état des lieux transversal d’une situation donnée.



C ‘est dans cet état d’esprit, à mi chemin entre développement personnel et professionnel, quePerformance360degres est né !







Le modèle :

Travailler de manière collaborative, autour d'une réflexion stratégique si nécessaire très en amont, concernant les motivations profondes, les compétences,les souhaits ou objectifs de mes clients;



L’objectif :

Concevoir une feuille de route concrète et réaliste, qui leur permettra de dynamiser et acter leur développement personnel et/ou professionnel;

En s’appuyant sur des outils de pilotage et de mesure de la performance concrets;

- Autour d’un projet sur mesure et en partant de qui ils sont.



Le résultat :

- Une compréhension bien plus 360 ° des problématiques rencontrées,

Des outils et une grille de lecture différenciés sur mesure qui leur ressemblent,

Qui leur permettent par la même occasion de les rendre plus autonome, plus efficients;

L’opportunité d’inscrire leurs actions d’amélioration dans les conditions appropriées, et de manière pérenne.



Mes compétences :

Gestion de projet

Études qualitatives

Études marketing

Étude de marché

Développement commercial

Communication

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

ligne community management

Back office